Bornova Beckerspor Staff Kadrosunu Da Güçlendirdi

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi'nde mücadele eden Bornova Becker Spor, devre arasında yaptığı oyuncu takviyesinin ardından, tecrübeli antrenör Dursun...

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi'nde mücadele eden Bornova Becker Spor, devre arasında yaptığı oyuncu takviyesinin ardından, tecrübeli antrenör Dursun Bilici ile anlaşarak teknik kadrosunu da güçlendirdi.

Teknik Menajer ve Alt Yapı Sorumlusu olarak görev yapacak olan Dursun Bilici, böyle güçlü bir organizasyonun içinde olmaktan mutlu olduğunu ve bu organizasyonda görev almaktan gurur duyduğunu belirtirken, Bornova Becker Spor Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Kebir ise; alt yapının her takım için önemini vurguladı.

Sporda günlük başarıların kalıcı olması için asıl yatırımın altyapılara yapılmasını da belirten Kebir, "Amacımız, genç yetenekleri basketbola kazandırmanın yanı sıra basketbolun temel eğitimini kusursuz almalarını sağlayarak onlara sporcu terbiyesinide aşılamak. İleride basketbolcu kimliklerinden ziyade iyi birer basketbol seyircisi olmaları da bu camia adına atılan önemli adımlardır. Tüm bunları düşünerek hem alt yapı hem de kulüp içindeki görev dağılımlarını bir kez daha gözden geçirip hedefimizle doğru orantılı bir adım atarak tecrübeli antrenörDursun Bilici ile anlaştık. Basketbol camiasında disiplini ve profesyonel kimliği ile öne çıkan isimlerden biri olan Dursun hocamız ile kulübümüzün başarılarını katlayacağına inancımız tam" diye konuştu.