Bornova’da Su Kesintisi

Bornova Mevlana Mahallesinde eski branşman hatlarının yenilenmesi nedeniyle 17 Temmuz 2017 ile 17 Ağustos 2017 tarihleri arasında mahallenin bir bölümünde su kesintisi uygulanacak.
İZSU Genel Müdürlüğü Bornova Mevlana Mahallesinde özelliğini yitirmiş, eski branşman hatlarını yeniliyor. 17 Temmuz 2017 ile 17 Ağustos 2017 tarihlerinde saat 14.00-17.00 arasında Mevlana Mahallesi'nin bir bölümünde su kesintisi uygulanacak. Su verilemeyecek adresler Mevlana Mahallesi 1719, 1722, 1724, 1728, 1728/1, 1728/2, 1728/4, 1728/5, 1728/6, 1728/7, 1728/9, 1729/4, 1730, 1730/1, 1730/2, 1730/3, 1730/4, 1744/1, 1750, 1750/2, 1752, 1753, 1754, 1755 numaralı sokaklar olarak belirtildi.
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