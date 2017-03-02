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Borsa Güne Yükselişle Başladı

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Borsa Güne Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,16'lık yükselişle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,16'lık yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,16'lık yükselişle başladı. Endeks, 139,81 puanlık artışla 89 bin 460 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

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