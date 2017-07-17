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Borsa Günü Rekorla Tamamladı

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Borsa Günü Rekorla Tamamladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi rekor kırdığı günde tarihi rekor seviyesini 106 bin 383 puana taşırken, günü yüzde 0,99'luk yükselişle tamamladı.

Borsa, rekor kırdığı günü yüzde 0,99'luk yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi rekor kırdığı günde tarihi rekor seviyesini 106 bin 383 puana taşırken, günü yüzde 0,99'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 1.041 puanlık artışla tamamlanırken kapanış rekoru da 106 bin 217 puan oldu. Toplam işlem hacmi 4.6 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi de yüzde 1,48 değer kazandı.

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