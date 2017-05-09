  • BIST 95.123
  • Altın 140,612
  • Dolar 3,5919
  • Euro 3,9126
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 19 °C

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

» »
Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
Borsa günü yüzde 1,59'luk yükselişle tarihi zirvesine yakın tamamladı.

Borsa günü yüzde 1,59'luk yükselişle tarihi zirvesine yakın tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,59'luk yükselişle tarihi zirvesine yakın puandan tamamladı. Endeks 1.490 puanlık artışla 95 bin 323 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi de 5,1 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi de yüzde 1,31 değer kazandı.

BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi olan 95 bin 358 puanı 2 Mayıs'ta tazelemişti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2017’de Aldatan Reklamlara 4,5 Milyon Lirayı Aşan Ceza09 Mayıs 2017 Salı 16:13
  • Egepen Deceuninck’ten İzmir’e 200 Milyon Tl’lik Fabrika Yatırımı09 Mayıs 2017 Salı 15:24
  • Borcundan Dolayı Yasal Takibe Girenler Yüzde 1 Azaldı09 Mayıs 2017 Salı 15:03
  • Odü’de Bankacılık Eğitimi09 Mayıs 2017 Salı 14:54
  • Turkcell Dergilik’te Nisan Ayının En Çok Okunan Yayınları Belli Oldu09 Mayıs 2017 Salı 14:38
  • Ucuza Uçak Bileti Bulma Tüyoları09 Mayıs 2017 Salı 14:38
  • Sedaş Proje Fikri Yarışması Başarı İle Sonuçlandı09 Mayıs 2017 Salı 14:28
  • Düğün Sezonu Açıldı, Gram Altına Talep Arttı09 Mayıs 2017 Salı 13:54
  • Müsteşar Aşcı, Küresel Lojistik Ve Ticaret Zirvesi’ Ne Katıldı09 Mayıs 2017 Salı 13:48
  • Borsa İlk Yarıda Yükseldi09 Mayıs 2017 Salı 13:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti