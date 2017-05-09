Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa günü yüzde 1,59'luk yükselişle tarihi zirvesine yakın tamamladı.

Borsa günü yüzde 1,59'luk yükselişle tarihi zirvesine yakın tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,59'luk yükselişle tarihi zirvesine yakın puandan tamamladı. Endeks 1.490 puanlık artışla 95 bin 323 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi de 5,1 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi de yüzde 1,31 değer kazandı.

BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi olan 95 bin 358 puanı 2 Mayıs'ta tazelemişti.