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Borsa İlk Yarıda Düştü

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Borsa İlk Yarıda Düştü
Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,24'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,24'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,24'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 254,57 puanlık azalışla 106 bin 280 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi de yüzde 1,07 değer kaybetti.

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