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Borsa İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İlk Yarıda Yükseldi
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,33'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,33'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,33'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 314,20 puanlık azalışla 95 bin 428 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi de yüzde 0,49 değer kazandı.

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