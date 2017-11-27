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Borsa İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İlk Yarıda Yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,33'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,33'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,33'lük yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 349,62 puanlık artışla 104 bin 889 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,26 azaldı.

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