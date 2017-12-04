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Borsa İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İlk Yarıda Yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,69'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,69'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,69'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 711,56 puanlık artışla 104 bin 270 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı.

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