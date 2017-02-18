Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde Kariyer Günleri Etkinliği

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Borsa İstanbul Lisesinde öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik kariyer günleri etkinliği düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Borsa İstanbul Lisesinde öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik kariyer günleri etkinliği düzenlendi.

Kahta Borsa İstanbul Lisesi Rehberlik Servisi tarafından organize edilen etkinliğe Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İshak Karakurt ve farklı branş doktorları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan farklı branşlardan olan doktorlar, öğrencilere mesleklerinin görev tanımlarını belirterek meslek hayatlarında edindikleri tecrübeleri aktardı.

Öğrencilerin, farklı meslek gruplarını tanıyarak motivasyonlarını üst seviyeye çıkarak bilinçli meslek seçimi yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Kahta Borsa İstanbul Lisesi Müdürü Mahmut Yıldırım, "Öğrencilerimizin farklı meslek gruplarını tanıması, motivasyonlarının üst seviyeye çıkarılması, bilinçli meslek seçimi, farklı dallar için gerekli eğitim ve öğretim aşamalarını, mesleğin çalışma şartları ve gereksinimleri, iş bulma olanakları gibi konularda bilgi edinmelerini sağlamak üzere okulumuzda kariyer günleri etkinliğini başlattık. Dönem sonuna kadar kademeli olarak devam edecek.

Uzmanlarımız, bu süreçte aldıkları eğitimleri, mesleklerinin kapsam ve amaçlarını, iş bulma olanaklarının nasıl olduğunu, mesleklerin güzel ve zor taraflarını anlattılar" dedi.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İshak Karakurt, doktorluk mesleğinin alınan eğitim ve yapılan çalışmalar itibariyle toplumda saygın bir yerinin olduğunu belirterek, " insanların sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı bizi çok mutlu ediyor. Lise yıllarında sınava hazırlanırken, lisenin ilk yılından itibaren yoğun bir şekilde sınava hazırlandık. Sadece son sınıfta çalışmakla arzulanan hedeflere ulaşmak zor olacaktır" dedi.