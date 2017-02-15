  • BIST 88.309
  • Altın 144,180
  • Dolar 3,6554
  • Euro 3,8574
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

Borsa İstanbul’dan Taşınma Açıklaması

» »
Borsa İstanbul’dan Taşınma Açıklaması
Borsa İstanbul'un bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası yeni yerinde hizmete başladığını duyurdu.

Borsa İstanbul'un bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası yeni yerinde hizmete başladığını duyurdu.

Borsa İstanbul bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü yeni yerine taşındığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, 2014 yılında hizmet vermeye başladığı Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi, Kuyumcukent Sitesi, Ladin Sokak, No: 4 adresinden taşındığı, 13 Şubat 2017 tarihinden itibaren yeni yerinin Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi, Ladin Sokak, No:24 adresinde olduğu bildirildi.

Ayrıca, aynı tarihten itibaren kıymetli maden saklama kasası ve Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası işlemleri de belirtilen adreste hizmet vereceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turist Getiren Seyahat Acentelerine 6 Bin Dolar Destek15 Şubat 2017 Çarşamba 12:24
  • Serbest Piyasada Altın Fiyatları15 Şubat 2017 Çarşamba 12:18
  • Unıcera İçin Geri Sayım Başladı15 Şubat 2017 Çarşamba 12:18
  • Beymen Bemoji Uygulaması Güncellendi15 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
  • Carrefoursa Mersin Hipermarketi 18 Yaşında15 Şubat 2017 Çarşamba 11:43
  • Gıfa Forex Kar Paylarını Tl Olarak Ödeme Kararı Aldı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:18
  • Utib, Paris Fuarı’nda Türk Kumaşlarını Sergiledi15 Şubat 2017 Çarşamba 11:13
  • Sağlam: "Turkcell Gnçytnk Rekora Koşuyor"15 Şubat 2017 Çarşamba 11:13
  • Gcm Menkul Kiymetler’in Ücretsiz Eğitimi Kayseri’de15 Şubat 2017 Çarşamba 10:58
  • Maliye Bakanı Ağbal Ocak Ayı Bütçesini Değerlendirdi15 Şubat 2017 Çarşamba 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti