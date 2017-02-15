Borsa İstanbul’dan Taşınma Açıklaması

Borsa İstanbul'un bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası yeni yerinde hizmete başladığını duyurdu.

Borsa İstanbul'un bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası yeni yerinde hizmete başladığını duyurdu.

Borsa İstanbul bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü yeni yerine taşındığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, 2014 yılında hizmet vermeye başladığı Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi, Kuyumcukent Sitesi, Ladin Sokak, No: 4 adresinden taşındığı, 13 Şubat 2017 tarihinden itibaren yeni yerinin Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi, Ladin Sokak, No:24 adresinde olduğu bildirildi.

Ayrıca, aynı tarihten itibaren kıymetli maden saklama kasası ve Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası işlemleri de belirtilen adreste hizmet vereceği belirtildi.