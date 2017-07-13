Borsa Rekor Kırdığı Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi rekor kırdığı günde tarihi rekor seviyesini 104 bin 915 puana taşırken, günü yüzde 0,39'luk yükselişle tamamladı.

Borsa, rekor kırdığı günü yüzde 0,39'luk yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi rekor kırdığı günde tarihi rekor seviyesini 104 bin 915 puana taşırken, günü yüzde 0,39'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 400,44 puanlık artışla tamamlanırken kapanış rekoru da 104 bin 210 puan oldu. Toplam işlem hacmi 5 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,12 arttı.