Borsa’dan Bir Rekor Daha

Borsa İstanbul 100 endeksi sabah saatlerinde kırdığı rekorunu tazeledi.

Borsa İstanbul 100 endeksi sabah saatlerinde kırdığı rekorunu tazeledi.

Güne yüzde 0,22'lik düşüşle başlayan borsa günün ilk yarısında 95 bin 437 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 95 bin 289 puandan girdi. Ardından İkinci yarısında alımlarla yükselişine devam eden endeks, rekoru 95 bin 807 puana taşıdı. Endekste şu sıralarda 95 bin 790 puan seviyelerinde gerçekleşiyor.