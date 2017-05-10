Boş Arazide Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafında Patlatılan Eyp Paniğe Neden Oldu

İzmir'in Buca ilçesinde, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce boş bir araziye El Yapımı Patlayıcı (EYP) atıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce boş bir araziye El Yapımı Patlayıcı (EYP) atıldı.

Olay, Çamlıkule Mahallesi 220/48 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce boş bir araziye EYP atıldı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda patlamanın cam şişelere koyulmuş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle meydana geldiği belirlendi. İncelemelerini sürdüren ekipler, bir adet EYP'nin patlatıldığı, bir adet EYP'nin ise patlamamış olduğunu tespit etti. Olayın terörle bağlantısı araştıran ekipler, EYP'yi atan kişi veya kişileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Patlamanın olduğu sırada mahallede olduğunu belirten 25 yaşındaki Rıza Aslan, "Aracımı park ettim ve tam aracımdan indiğim sırada bombanın patladığını duydum. Müthiş bir sesti. Koşturarak ileriye doğru gittim bir sis ve duman bulutu gördüm. Daha sonra hemen polisi aradım. Ekipler kısa sürede gelerek olaya müdahil oldular" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.