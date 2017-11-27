Boş Dairede Çıkan Yangın Korkuttu

Van'ın İpekyolu ilçesinde boş dairede elektrik kontağından çıkan yangın apartman sakinlerini korkuttu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde boş dairede elektrik kontağından çıkan yangın apartman sakinlerini korkuttu. Yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, saat 17.20 sıralarında İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda boş daireden dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kombide çıkan alevleri kontrol altına aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, boş dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirtildi.