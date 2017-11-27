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Boş Su Kuyusuna Düşen Kediyi İtfaiye Kurtardı

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Boş Su Kuyusuna Düşen Kediyi İtfaiye Kurtardı
Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık 20 metrelik boş su kuyusuna düşen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık 20 metrelik boş su kuyusuna düşen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Çal ilçesi Hançalar Mahallesi'nde yaklaşık 20 metre derinliğindeki bir boş kuyuya sokak kedisi düştü. Boş su kuyusuna kedinin düştüğünü, kedinin sesini duyarak fark eden vatandaşlar, durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi. Ekipler, sokak kedisini kuyudan çıkarak, kurtardı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekipler kediyi sokağa saldı.

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