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Boşandığı Eşini Bıçakladı, Polisi Görünce Tarım İlacı İçti

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Boşandığı Eşini Bıçakladı, Polisi Görünce Tarım İlacı İçti
Mersin'de boşandığı eşini 10 yerinden bıçaklayan zanlı, saklandığı bağ evinde yakalandı.

Mersin'de boşandığı eşini 10 yerinden bıçaklayan zanlı, saklandığı bağ evinde yakalandı. Polisleri karşısında gören zanlı, tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 13 Eylül Çarşamba günü sabah 07.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Kuvayi Milli Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında bekleyen Ümmü İ. isimli kadın, boşandığı eşi Z.Y. tarafından komando bıçağı ile 10 yerinden bıçaklandı. Olayın ardından şahıs bölgeden kaçarken, ağır yaralanan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Yaylası'nda bir bağ evinde saklandığı tespit edildi. Eve giden polis ekiplerini karşısında gören Z.Y., tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan şahıs, tedavisinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

10 yerinden bıçaklanan kadının ise tedavisinin halen sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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