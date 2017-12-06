Boşanma sürecindeki çiftlere uyarılar

Psikolog Enise Öziç, çiftlerin ayrılık kararı vermeden önce bir arada yaşamaya devam edebilmek adına ellerinden geleni yaptıklarından emin olmaları gerektiğini söyledi.

Boşanma süreci hakkında bilgi veren Liv Hospital Samsun Psikoloğu Enise Öziç, “Boşanma süreci oldukça zor ve duygusal olarak karmaşık olunabilecek bir dönemdir. Bu dönemde çiftler ayrılık kararı vermeden önce bir arada yaşamaya devam edebilmek adına ellerinden geleni yaptıklarından emin olmalıdır. Uzman desteği bu dönemde faydalı olabilmektedir” dedi.

“Çocukların yanında hiçbir zaman tartışmamalıyız”

Çocukların yanında hiçbir zaman tartışmama konusunda uyarıda bulunan Psikolog Öziç, “Her şeye rağmen boşanma kararına varıldıysa bu durumda sakin kalmaya, duygusal karar vermemeye dikkat edilmelidir. Eğer bir çocuk varsa bu durumda çok daha fazla dikkatli olmaları gerekmektedir. Örneğin en önemli etken çocuğun yanında hiçbir şekilde tartışmamalı ve diğer ebeveyn hakkında olumsuz ve yıkıcı konuşulmamalıdır. Her koşulda taraflar karşılıklı saygıyı korumaya çalışmalıdır. Hakaret ve suçlama gibi davranışlar bu süreçte tarafları daha fazla yıpratmaktan ve süreci daha da zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır” ifadelerini kullandı.

Gelecekle ilgili planlar yapılması gerektiğine dikkat çeken Öziç, “Boşanılıyor olması taraflardan birinin kötü olduğu anlamına gelmemektedir. İki iyi insanın da anlaşamayabileceği unutulmamalıdır. Kişiler geçmişte yaşamayı bırakarak geleceğe yönelmeli ve boşanma sonrası sürece adapte olmaya çalışmalı ve gelecekle ilgili planlar yapmalı hayata devam etmelidir” diye konuştu.