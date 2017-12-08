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Boşanmak İsteyen Karısını Pompalı Tüfekle Vurdu

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Boşanmak İsteyen Karısını Pompalı Tüfekle Vurdu
Gaziantep'te bir kişi, 8 aydır ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen karısını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Gaziantep'te bir kişi, 8 aydır ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen karısını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi 44. Sokak'ta meydana geldi. Fabrikada çalışan 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Aysel B., işe gitmek için evden çıktığında 8 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma davası açtığı eşi İbrahim B. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma sonrası İbrahim B. karısını pompalı tüfekle vurdu. Yaralanan kadın, komşuları ve akrabaları tarafından hastaneye götürüldü. İbrahim B. ise olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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