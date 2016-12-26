Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sivrihisarlılar Derneği şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş hemşehrileri için mevlit okuttu. Dernek lokalinde gerçekleştirilen mevlit programına dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Dernek Başkanı Suat Erbay ,"BOSDER olarak son günlerde yaşanan terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimiz, sivil vatandaşlarımız ve ebediyete intikal etmiş hemşehrilerimiz ve dernek yöneticilerimizin geçmişlerinin ruhlarına mevlit okuttuk, dualar ettik. Mevlit programımızın ardından konuklara Sivrihisar'ımızın geleneksek Arap aşı ile birlikte çeşitli ikramlarda bulunduk. Mevlit programımıza katılan tüm dernek üyelerimiz ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin" dedi.
- BIST 77.137
- Altın 127,985
- Dolar 3,5070
- Euro 3,6691
- Samsun 7 °C
- İstanbul 6 °C
- Ankara 0 °C
- İzmir 9 °C
- Ordu 7 °C
- Sinop 5 °C
- Giresun 8 °C
- Amasya 3 °C
- Rize 9 °C
- Trabzon 8 °C
- Edremit’te Edebiyat Rüzgarları Esmeye Başladı
- İznik’ten Halep’e Yardım Tır’ı
- Ereğli Belediyesi İle Türk-iş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
- Samsun’da 1 Ton Tarihi Geçmiş Gıda Ele Geçirildi
- Milli Eğitim Müdürü Demir Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor
- Sivas’ta Uyuşturucu Operasyonu
- Osmaniye’de Karla Mücadele
- Koncuk: "Açığa Alınmalarda 15 Temmuz Esas Alınsın"
- Akdağmadeni Tso, Öğrencileri Unutmadı
- Konya’da İl Merkezinde Okullara Kar Tatili
- Bu Da ‘Notvivor’
- Başbakan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy’un Vefatının 80. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
- Bosder Şehitler Ve Hemşehriler İçin Mevlit Okuttu
- Denizli’nin Bir Haftalık Trafik Raporu
- Ak Parti Niğde Teşkilatından Yoğun Mesai
Bosder Şehitler Ve Hemşehriler İçin Mevlit Okuttu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sivrihisarlılar Derneği şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş hemşehrileri için mevlit okuttu.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Edremit’te Edebiyat Rüzgarları Esmeye BaşladıEdremit'te edebiyata ve edebiyatçılara dikkat çekmek ve bu alanda yeni çalışmalar üretmek amacıyla hazırlanan "Edremit'te Edebiyat Rüzgârları" projesi...
İznik’ten Halep’e Yardım Tır’ıİçinde gıda, giyim, temizlik ve ev eşyalarından oluşan yardım TIR'ı iznik'ten dualarla uğurlandı.
Ereğli Belediyesi İle Türk-iş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandıKonya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ile Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Milli Eğitim Müdürü Demir Okul Ziyaretlerine Devam EdiyorNevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir okul ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.
Sivas’ta Uyuşturucu OperasyonuSivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 172 adet ecstasy hap ile 1,70 gram esrar maddesi ele geçirdi.
- Samsun’da 1 Ton Tarihi Geçmiş Gıda Ele Geçirildi
- Bu Da ‘Notvivor’
- Barınakta Aç Kalan Köpeklerin Birbirlerini Yedikleri İddiası
- Şimşirgil: “İlk Darbe Fatih’e Yapıldı”
- Bursalı Hemşirelerden ’Dönerse Senindir’ Filmine Tepki
- Antalya’da Kardan Yolu Kapanan Yaylada 6 Kişilik Aile Ve 300 Koyun Kurtarıldı
- Diyarbakır’dan Halep’e 6 Tır Yardım
- Tika’dan Senegal Mesleki Eğitim Bakanlığı’na Büro Ve Bilişim Malzemeleri Desteği
- Enerjisa İle Büyükşehir Belediyesi Arasında Akıllı Şehir Protokolü
- ’Turisti Kazanan, Geleceği Kazanır Projesi" Eğitim Semineri
- Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı’ndan Geçti
- Ordu Hes Zengini
- Doğu’da Kar, Aydın’da Bahar
- Mhp’lilerden Halep’e 40 Tır Dolusu Yardım Malzemesi
- Sakarya’da Pöh Adayları Mülakata Hazırlanıyor
- El Bab Şehidinin Suriye’ye Giderken Türkü Söylediği Görüntüler Yürekleri Dağladı
- Yaşam Tadında Aylık Buluşmalara Organizatör Ahmet San Konuk Oldu
- Öğrencilerden Askerlere Yılbaşı Öncesi Kartpostallı Moral Desteği
- Kimyagerler Derneği’nden Açıklama: “Kimyasalların Serbest Dolaşımı Önlenmelidir”
- Ülkü Ocakları’ndan Basın Ve Sosyal Medya Atılımı
1/20
- SAMGİAD'tan Ankara turu
- Şehitlerimizi Uğurlarken...
- Spor Bakanı Kılıç ile TFF Başkanı Demirören, Samsun’daydı...
- Evlerimizi yıkıyor deltayı betonlaştırıyor
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.