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Bosna Hersek Mostar Üniversitesi Heyeti Kırklareli’nde

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Bosna Hersek Mostar Üniversitesi Heyeti Kırklareli’nde
Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği KA107 projesi kapsamında Bosna-Hersek-Mostar Dzemal Bijedic Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü...

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği KA107 projesi kapsamında Bosna-Hersek-Mostar Dzemal Bijedic Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Mirsada Behram ve üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Aida Dzıho-Sator, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile biraraya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Behram ve Dzıho-Sator, Mostar Dzemal Bijedic Üniversitesi'nin akademik ve bilimsel faaliyetleri ile yenilik ve girişimcilik çalışmaları hakkında Rektör Şengörür'e bilgiler verdi.

Dzemal Bijedic Üniversitesi akademisyenlerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Şengörür, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirterek, ilişkilerin daha da gelişmesi için gereken desteği sunacaklarını ifade etti.

Ziyarette, Erasmus Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Özen Özer ile Koordinatörlük çalışanları, Uzm. Rüveyda Öztürk Başol, Uzm. Mustafa Emre Kan ve Uzm. Rahmi Akıncıoğlu hazır bulundu.

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