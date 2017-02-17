Bosna Hersek’in Kalesija Kentinde "15 Temmuz Demokrasi Parkı" Açılacak

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentinde "15 Temmuz Demokrasi Parkı" isimli bir çocuk parkı inşa edilecek.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentinde "15 Temmuz Demokrasi Parkı" isimli bir çocuk parkı inşa edilecek.

Kalesija kentine bir ziyaret gerçekleştiren İzmirli Boşnaklar Derneği Başkanı Hamza Yavuz ve Bursa Balkan Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Kosova, burada Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafiç ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda dernekler arasında işbirliği protokolü imzalanırken, aynı zamanda Kalesija'da 30 kadar kadına istihdam sağlayacak bir tekstil fabrikası kuruluşu ve Türkiye'deki darbe teşebbüsünde hayatını kaybedenlerin anısına "15 Temmuz Demokrasi Parkı" adlı bir park açılması görüşüldü. Kalesija Belediye Başkanı Dzafiç, belediye olarak "15 Temmuz" parkının inşası için gerekli alanı tahsis edeceklerini açıkladı.