  • BIST 88.223
  • Altın 146,047
  • Dolar 3,6664
  • Euro 3,9023
  • Samsun 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 0 °C
  • Trabzon 2 °C

Bosna Hersek’in Kalesija Kentinde "15 Temmuz Demokrasi Parkı" Açılacak

» »
Bosna Hersek’in Kalesija Kentinde "15 Temmuz Demokrasi Parkı" Açılacak
Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentinde "15 Temmuz Demokrasi Parkı" isimli bir çocuk parkı inşa edilecek.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentinde "15 Temmuz Demokrasi Parkı" isimli bir çocuk parkı inşa edilecek.

Kalesija kentine bir ziyaret gerçekleştiren İzmirli Boşnaklar Derneği Başkanı Hamza Yavuz ve Bursa Balkan Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Kosova, burada Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafiç ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda dernekler arasında işbirliği protokolü imzalanırken, aynı zamanda Kalesija'da 30 kadar kadına istihdam sağlayacak bir tekstil fabrikası kuruluşu ve Türkiye'deki darbe teşebbüsünde hayatını kaybedenlerin anısına "15 Temmuz Demokrasi Parkı" adlı bir park açılması görüşüldü. Kalesija Belediye Başkanı Dzafiç, belediye olarak "15 Temmuz" parkının inşası için gerekli alanı tahsis edeceklerini açıkladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan’da Türbeye Saldırı: 50 Ölü16 Şubat 2017 Perşembe 20:13
  • Bulgaristan’da Erken Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak16 Şubat 2017 Perşembe 18:08
  • Ap’den Ab’nin Geleceğine İlişkin Üç Kararı Kabul Etti16 Şubat 2017 Perşembe 18:03
  • Bakan Çavuşoğlu, Abd’li Mevkidaşı Tillerson İle Görüştü16 Şubat 2017 Perşembe 16:53
  • Kırım’da Kerç Feribotunun Seferi İptal Edildi, Bin 200 Kamyon Bekliyor16 Şubat 2017 Perşembe 16:43
  • Almanya’da Alkol Kullanma Yaşı 12’ye Düştü16 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Sana’nın Kuzeyin’de Taziye Meclisi Bombalandı 8 Kadın Ve Bir Çocuk Öldü16 Şubat 2017 Perşembe 16:18
  • Anastasiadis: “Görüşme Samimi Bir Atmosferde Geçerken Ara Verildi”16 Şubat 2017 Perşembe 16:18
  • Deaş Militanların İçin Türkiye’ye Bilet Alan Rus İş Adamı Tutuklandı16 Şubat 2017 Perşembe 15:48
  • Güney Kore, Kim Jong’un Kardeşinin Ölümünü Sınırdan Duyuracak16 Şubat 2017 Perşembe 15:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti