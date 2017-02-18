Bosna Hersek’in Zirvesinden Çatışma Uyarısı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin başkanı Sırp üye Mladen İvaniç, Sırbistan aleyhindeki soykırım davasının yenilenmesinin çatışmaya neden...

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin başkanı Sırp üye Mladen İvaniç, Sırbistan aleyhindeki soykırım davasının yenilenmesinin çatışmaya neden olabileceğini söyledi.

Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç'in liderliğini üstlendiği Demokratik Eylem Partisi'ni (SDA) kriz üretmekle itham eden İvaniç, İzetbegoviç'in kurumlar üzerinden hareket etmeyerek paralel bir karar mekanizması oluşturduğunu ve bunun Bosna Hersek'te savaşa son veren Dayton Barış Anlaşması'na vurulan en büyük darbe olduğunu ileri sürdü.

Bosna Hersek'in sadece tek bir halktan oluşuyormuş gibi hareket edilmesi halinde ülkenin savaş öncesi meselelere geri döneceğini söyleyen İvaniç, siyasi kararlar verilirken uzlaşı aranması gerektiğini ve bu prensibin şimdiye kadar ne kendisi ne de konseyin Hırvat üyesi Dragan Çoviç tarafından çiğnenmediğini ileri sürdü.

Sırbistan aleyhindeki soykırım davası gibi kararların ilişkilerde gerginlik ve hatta çatışmaya neden olabileceğini söyleyen İvaniç, "Lahey'deki uluslararası mahkemeye bir mektup yazarak Sırbistan aleyhindeki davanın revize edilme kararının Bosna Hersek'in değil, Saraybosna'daki Belediye Sarayı'nda bir araya gelen bir grubun kararı olduğunu ifade edeceğim" şeklinde konuştu.