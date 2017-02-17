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Bosna Hersek’ten Sırbistan’a Şok Soykırım Davası

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Bosna Hersek’ten Sırbistan’a Şok Soykırım Davası
Bosna Hersek'te Boşnak siyasetçiler, ülke içi ve yurt dışından gelen tüm tehditlere rağmen Sırbistan aleyhindeki soykırım davasını revize etme kararı...

Bosna Hersek'te Boşnak siyasetçiler, ülke içi ve yurt dışından gelen tüm tehditlere rağmen Sırbistan aleyhindeki soykırım davasını revize etme kararı aldı.

Bugün Saraybosna'daki Belediye Sarayı'nda, Bosna Hersek İçin Adalet Vakfı ve İnsanlığa ve Uluslararası Hukuka Karşı Suçları Araştırma Enstitüsü tarafından organize edilen bir programda bir araya gelen Bosna Hersek Reis-ul Uleması Husein Kavazoviç Efendi, eski Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinden Beriz Belkiç ve Eyup Ganiç, SBB Başkanı Fahrudin Radonçiç, Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Dzaferoviç, SBiH Başkanı Amer Jerlagiç, BPS Başkanı Sefer Haliloviç, DF Başkanı Zeljko Komşiç ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, Srebrenitsa soykırımındaki rolü nedeniyle Sırbistan aleyhindeki davanın yenilenmesine karar verdi.

Bosnalı Sırp siyasetçilerin boykot tehditleri ve bazı uluslararası toplum temsilcilerinin Sırbistan'la ilişkilerin zedeleneceği uyarısı sonrasında hukukçular, Sırbistan'ın Srebrenitsa soykırımındaki rolüne ilişkin yeni elde edilen deliller ışığında davanın başarı şansını masaya yatırdı. 2007 yılından bu yana Sırbistan'ın Bosna'daki soykırımdaki rolüne ilişkin birçok yeni delile ulaşıldığını savunan hukukçular, Lahey'deki mahkemede Sırbistan'a açılan Srebrenitsa soykırımı davasının yenilenmesi yönünde görüş bildirdi. Lahey'deki uluslararası mahkeme, 2007 yılında verdiği kararda delil yetersizliği nedeniyle Sırbistan'ı Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin suçlamalardan aklamıştı. Mahkemenin kararına itiraz süresi, Şubat ayı sonunda sona eriyor.

İzetbegoviç: Kriz Yaşanabilir Ama...

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı ve Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzetbegoviç, Sırbistan aleyhindeki davanın revize edilmesiyle Bosna Hersek'in Sırbistan ve Karadağ'la olan ilişkilerinde krizler yaşanabileceğini lakin siyasetçilerin tehditlerinin abartılı olduğunu ifade etti.

Sırbistan: Bosna Hersek'le İlişkiler Zarar Görecek

Bosna Hersek'in Sırbistan aleyhindeki soykırım davasını yenileme kararını değerlendiren Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, adımın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vereceğini söyledi. Vuçiç, dava kararı ile Bosna Hersek'in kaybettiklerinin Sırbistan'ın kaybedebileceklerinden çok daha fazla olduğunu ileri sürdü.

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