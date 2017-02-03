  • BIST 87.819
  • Altın 145,479
  • Dolar 3,7259
  • Euro 4,0077
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 5 °C
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • Arsa satan 'spekülatörler' kamuoyu oluşturuyor
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • Arsa satan 'spekülatörler' kamuoyu oluşturuyor
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Bosnalı Bakan Hamamönü’nde

» »
Bosnalı Bakan Hamamönü’nde
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelerek "Eğitim İşbirliği Anlaşması'na imza atan Bosna Hersek Sivil İşleri Bakanı...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelerek "Eğitim İşbirliği Anlaşması'na imza atan Bosna Hersek Sivil İşleri Bakanı Adil Osmanoviç ve beraberindeki heyet, Hamamönü'nü ziyaret etti.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamada, Ankara'ya gelen yabancı heyetlerin ilk gezi durağı olan ve dünyanın her yerinden ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken Hamamönü'nün, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen yabancı heyetlerin de bir numaralı gezi durağı olmaya devam ettiği belirtildi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen ve "Eğitim İşbirliği Anlaşması'na imza atan Bosna Hersek Sivil İşleri Bakanı Adil Osmanoviç ve beraberindeki heyetin de, Ankara'nın tarihini yakından tanımak için Hamamönü'nü tercih ettiği kaydedildi.

Heyet Hamamönü'ne hayran kaldı

Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanoviç, Sivil İşler Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Adnan Husiç, Bakan Koruması ve Danışmanı Refik Dzafo ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili ve Daire Başkanı Mehmet Ali Akdağ'dan oluşan heyetin Hamamönü'ne hayran kaldığı ifade edildi.

Kabakçı Konağı'nda çay içen ve Hamamönü sokaklarında kısa bir gezinti yapan Boşnak heyetin Hamamönü'nün geçirdiği değişim hakkında bilgi alan, Hamamönü'nün restorasyon öncesi ve sonrasına ait fotoğraflarını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Boşnak Bakan'ın Altındağ Belediyesine ve Başkan Tiryaki'ye tebriklerini ilettiği belirtildi. Heyet, Bosna-Hersek Kardeşlik Çeşmesi önünde fotoğraf çektirdi.

Bosnalı Bakan Hamamönü’nde

Bosnalı Bakan Hamamönü’nde

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Şirin’den Yeni Kimlik Kartı Başvurusu03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Minik Satranç Sporcuları Milli Takıma Girmeye Hak Kazandı03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Prof. Dr. Osman Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Kurtulan’dan Çak-der’e Destek03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç’tan Çakır’a Ziyaret03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Yeşildağ’dan Kanser Uyarısı03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Sgk İl Müdürü Deniz’den Borsa’ya Ziyaret03 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Ahlat’ta Bir Ayda 55 Kişi Zehirlendi03 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Yeni Kültür Merkezi Yakında Hizmete Girecek03 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Erzincan Da Ki 950 Esnafa Sıfır Faizli Kosgeb Kredisi03 Şubat 2017 Cuma 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti