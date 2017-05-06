Botaş’ta Tatbikat

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Durum Müdürlüğü tarafından, BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık...

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Durum Müdürlüğü tarafından, BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Marmaraereğlisi ilçesinde faaliyet gösteren BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Eğitimin ardından deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Firmanın tesislerinde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, mekanlardaki risklerin azaltılması, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve bina tahliyesi konularında bilgilendirme yapıldı.