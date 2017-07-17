Botoks Tedavisi İle Migren Ağrılarınızdan Kurtulun

Migren rahatsızlığının toplumda sık görüldüğünü ifade eden uzmanlar, bu ağrılardan kurtulmanın ise botoks tedavisiyle mümkün olduğunu söyledi.

Migren rahatsızlığının toplumda sık görüldüğünü ifade eden uzmanlar, bu ağrılardan kurtulmanın ise botoks tedavisiyle mümkün olduğunu söyledi.

Migrenin toplumumuzda kadınların yüzde 15'inde erkeklerin ise yüzde 6'sında görülebilen bir baş ağrısı olduğunu ifade eden uzmanlar, tanısının ise hastanın baş ağrısı yakınmasının özelliklerine göre konduğunu söyledi. Baş ağrısının genelde tek taraflı damar atar gibi göze vuran boyna yayılan şiddetli günlük işlerini aksatan bir ağrı çeşidi olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ertuğrul Uzar, "Bulantı kusma, ışıktan, sesten ve kokudan rahatsız olma eşlik edebilir. Epizodik migren ataklar halinde olan ayda bir iki kez olan baş ağrısıdır. Kronik migren ise toplumda yüzde 1 ile 2 sıklıkta görülen ve kişiyi sosyal, ekonomik ve ailevi olarak oldukça etkileyen bir durumdur. 3 aydan uzun bir süre ayda 15 gün veya daha fazla baş ağrısı ise kronik migren hastası olarak düşünülür. Kronik migren hastalarının çoğu doğru tanı alamazlar, tedavileri yetersiz kalır veya sık yaşanan ağrı ataklar sebebiyle aşırı ilaç kullanımına giderler. Hemen her gün ilaç alan hastalar adeta ağrı kesici bağımlısı gibi olurlar" dedi.

Baş ağrısı olan kişilerin ayda 3 ile 4'ten fazla ağrı kesici ilaç aldığı takdirde mutlaka bir uzmana görünmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Uzar, "Migren tanısı için diğer beyin hastalıkları tümör, damar hastalıkları, iltihap hastalıkları ve benzeri hastalıkların dışlanması için beyin görüntüleme filmi çekilmesi gerekir. Epizodik migren durumunda bazı ilaçlar atakların önlenmesi için kullanılır. Migren baş ağrısı sürekli hale gelse bile hastalar çaresiz değildir. Genelde estetik amaçlı kullanılan botulinum toksinin (Botoks) migren hastalarında da (atak önleyici olarak) güvenilir profilini ve etkin olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kafa, boyun ve alında 31 noktaya küçük iğnelerle botoks ilaç enjeksiyonu 3 ayda bir yapılır. Botoks tedavisinin tecrübeli nöroloji uzmanları tarafından uygulanması gerekir. Kronik migrende botoks tedavisinin ağrının şiddetini ve sıklığını belirgin düzeyde azalttığı, hastaların migren atakları nedeniyle bozulmuş olan yaşam kalitelerinde sosyal yaşamlarında iş gücü kaybında ve uyku düzensizliklerinde belirgin iyileşme sağladığı saptanmıştır" diye konuştu.

Botoks tedavisinin etkisini 2 hafta içinde göstermeye başladığını ifade eden Uzar, "Tekrarlayan enjeksiyonlarla etkinliği artar. Genelde botoks tedavisi hastalar tarafından iyi tolere edilir. Kronik migrenli hastaların yaklaşık yüzde 70'inde tedaviden olumlu yanıt alınır" şeklinde konuştu.