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'Botoksla aşırı terlemeye son'

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'Botoksla aşırı terlemeye son'
VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Yüksel Oltulu, botoks tedavisi ile aşırı terlemeye son verilebildiğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Yüksel Oltulu, "Botoksun terleme tedavisindeki rolü günümüzde giderek artmaya başlamıştır. Son yıllarda tüm dünyada tedavi edici etkisinin yanı sıra estetik amaçlı olarak da çok fazla kullanılan botoks maddesi, günümüzde aşırı terleme için geliştirilen alternatif yöntemlerden biridir. Özellikle koltuk altı, el ve ayak terlemelerinde  tercih edilen botoks tedavisiyle o bölgedeki terlemeye yol açan uyarılar azaltılmaktadır" dedi.

Uzm. Dr. Oltulu ,"Terleme doğal bir olaydır. Herkes terler. Terleme vücut ısımızı normalde tutmak için gereklidir. Fakat, terleme bazı durumlarda normalden daha fazla olur ve kişinin hayatını olumsuz etkiler. Terleme kişinin kıyafetlerinde bozulmaya yol açar. Vücutta kötü bir koku oluşmasına neden olur. Tüm bu sorunlar kişinin sosyal hayatını ve özel hayatını etkiler. İşte bu durumda aşırı terlemeden bahsedebiliriz. Örneğin avuç içi terlemelerinde kişi eliyle herhangi bir şey tutamaz, kimseyle tokalaşamaz, sürekli elerini saklama ihtiyacı duyar" diye konuştu.

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