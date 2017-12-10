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Boyabat'ta Sezer'le devam

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Boyabat'ta Sezer'le devam
CHP Boyabat İlçe Örgütü'nün Olağan Kongresi, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Sinop İl Balkanı Barış Ayhan'ın katılımıyla yapıldı. CHP Boyabat İlçe Başkanlığı görevine yeniden Murat Sezer seçildi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, kongrenin yapıldığı 10 Aralık tarihinin Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu anımsatarak, Türkiye'de insan haklarını savunan tek partinin CHP olduğunu savundu. CHP olarak 2019 yılında gerçekleşecek seçim için çalışmalara başladıklarını ifade eden Karadeniz, "Seçimlerde başarılı olabilmemiz için sandığa sadece kendimiz değil, yanımıza daha önce bize oy vermemiş, ama sosyal demokrasiye inanan, cumhuriyete bağlı bir arkadaşımızı da yanımıza alarak oy vermesini sağlarsak oyumuzu ikiye katlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Kongrede konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçim sonucunda geçerli oyların tamamını alan Murat Sezer yeniden başkanlığa getirildi. Yeniden başkan seçilen Sezer, kendisine yönetimine destek veren herkese teşekkür etti.

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