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Böyle Baba Görülmedi

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Böyle Baba Görülmedi
Adıyaman'da eşi hırsızlık suçundan tutuklanan bir adam, kucağındaki bir yaşındaki çocuğunu, "Ben bunu ne yapacağım?" diyerek ceza evine giden karısına...

Adıyaman'da eşi hırsızlık suçundan tutuklanan bir adam, kucağındaki bir yaşındaki çocuğunu, "Ben bunu ne yapacağım?" diyerek ceza evine giden karısına vermek istedi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yol kontrolü yapan polis, şüpheli 27 VP 695 plakalı bir aracı durdurdu. İçerisinde 3'ü bayan 4 kişinin kimlik sorgusunu yapan polis ekipleri, kadın zanlıların üst araması için bayan görevlinin gelmesini bekledi. Bu sırada bayanlardan birinin yere çökerek toprağa bir şeyler saklamaya çalıştığı fark edildi. Yapılan incelemede toprağa gömülmek istenen 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, buna ait dolu şarjör, 10 adet fişek ve 2 adet boş şarjör ele geçirildi.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan bayanlar, Besni İlçe Emniyetine Müdürlüğü'ne götürülerek ifadeleri alındı. Şahısların burada gerçek kimliklerini gizleyerek farklı isimle ifade vermeye çalıştıkları belirlendi. Alınan parmak izlerinden şüphelilerin Hatun G., Mariya G. ve Saadet G. oldukları ortaya çıktı. Hatun G.'nin 21 hırsızlık suçundan, Mariya G.'nin 6 değişik suçtan arandığı, Saadet G.'nin ise çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

İfadelerinde hırsızlık amacıyla Adıyaman'a gittiklerini iddia edilen zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Saadet G. serbest bırakılırken, Hatun G. ile Mariya G. tutuklanarak, Adıyaman Cezaevi'ne gönderildi.

Tutuklanan kadınlardan Mariya G.'nin ismi öğrenilemeyen eşi de adliye önüne kucağındaki çocuğuyla birlikte geldi. Genç adam, bir yaşındaki çocuğunu, "Ben bunu ne yapacağım?" diyerek ceza evine giden karısına vermek istedi.

Amacına ulaşamayan babayı, polis güçlükle uzaklaştırdı.

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