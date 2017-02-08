  • BIST 88.249
  • Altın 148,080
  • Dolar 3,7109
  • Euro 3,9713
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Boyner Perakende Sermaye Artırıyor

» »
Boyner Perakende Sermaye Artırıyor
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (Boyner Perakende) Yönetim Kurulu, Boyner Perakende'nin sürdürülebilir büyümesini desteklemek ve sermaye yapısının...

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (Boyner Perakende) Yönetim Kurulu, Boyner Perakende'nin sürdürülebilir büyümesini desteklemek ve sermaye yapısının güçlendirmek amacıyla aldığı kararları açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Boyner Perakende'nin 57.7 Milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere, yüzde 346,62 oranında artırılarak 257.7 Milyon TL'ye çıkarılacak. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmazken yeni paylar nominal değer üzerinden kullandırılacak.

Kurumsal yönetimi güçlendirmek için İcra Komitesi kuruluyor

Boyner Perakende ayrıca Yönetim Kurulundaki icracı üye sayısının azaltılarak Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışacak bir İcra Komitesi kurulmasına da karar verdi. Komitenin Başkanlığına Cem Boyner atandı. Cem Boyner, Boyner Perakende, Boyner Holding ve Grup şirketlerindeki diğer görevlerine de devam ediyor.

Boyner Holding yönetim kontrol değişikliği olmayacak oranda hisse satacak

Boyner Holding Yönetim Kurulu da bağlı ortaklığı Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin finansal ve kurumsal yönetim yapısının güçlendirilmesi için aldığı kararları açıkladı.

Boyner Holding, Boyner Perakende tarafından açıklanan bedelli sermaye artırımına katılacak. Boyner Holding ayrıca, Boyner Perakende'deki mevcut paylarından en fazla yüzde 12,0'sine kadar olan kısmının, Boyner Perakende'de mevcutta yüzde 30,7 oranında ortağı Mayhoola For Investments LLC de dahil olmak üzere, kurumsal yatırımcılara, karşılıklı mutabakata varılacak fiyat üzerinden satışı için görüşmelere başlanmasına karar verdi. Bu hisse satışı Boyner Perakende'de yönetim kontrolü değişikliği meydana getirmeyecek.

Yönetim Kurulunda ortak temsil

Yönetim kontrolü değişmemekle birlikte ortaklık yapısında yaşanacak kısmi değişim nedeniyle 2015 yılında Mayhoola For Investments ile Boyner Holding arasında imzalanan Ortaklık Sözleşmesi'nin (Shareholders" Agreement) değiştirilmesine karar verildi. Bu karar kapsamında, Boyner Perakende'de Mayhoola For Investments tarafından atanan yönetim kurulu üyesi 1'den 3'e çıkarılacak. 3'ü bağımsız üye olmak üzere 9 kişiden oluşan Boyner Perakende Yönetim Kurulunda Boyner Holding ve Mayhoola For Investments 3'er üyeyle eşit oranda temsil edilecek. Alınan kararlar kapsamında ayrıca Boyner Perakende'nin Boyner Holding'den olan alacaklarının tamamı Mart ayı sonuna kadar nakden ödenerek kapatılacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Aybar: “‘Sepet’ Değişse De Enflasyon Fazla Değişmez”08 Şubat 2017 Çarşamba 15:38
  • Rusya’dan Ağaoğlu’na “Kırım’a Yatırım” Daveti08 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • İtso Heyetinden Cirit’e Ziyaret08 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Desiba Enerji Ve Alman Thoma’dan Güneş Paneli İş Birliği08 Şubat 2017 Çarşamba 15:03
  • Gaziantep 6. Pentex 2017 Fuarı, Şimşek Tarafından Açıldı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:58
  • Morhipo’dan Sevgililer Günü’ne Özel Yarışma08 Şubat 2017 Çarşamba 14:33
  • Erdem İnşaat Şimşek Evleri Projesini Tamamladı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:18
  • Ordu Ticaret Borsası’nın Büyük Başarısı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:03
  • Türk İnşaatçılar Fransa’ya Çıkartma Yapmaya Hazırlanıyor08 Şubat 2017 Çarşamba 14:03
  • Zeytin Ve Zeytinyağı İhracatçılarından Rusya Hamlesi08 Şubat 2017 Çarşamba 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti