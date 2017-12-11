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Boyner’den Mağaza Açılışı

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Boyner’den Mağaza Açılışı
Boyner, 2017 yılının yedinci, Çorum'daki ilk mağazasını açtığını duyurdu.

Boyner, 2017 yılının yedinci, Çorum'daki ilk mağazasını açtığını duyurdu.

Alışveriş destinasyonu Boyner, 2017 yılının yedinci, Çorum'daki ilk mağazasını açtığını duyurdu. Açıklamada bir AVM'de açılan şubenin 2 bin 100 metrekarelik alanıyla hizmet vereceği bildirildi. Ayrıca mağazada, kadın, erkek, çocuk, genç aktif spor, ayakkabı ve kozmetik kategorilerine ait yerli ve yabancı birçok markanın yer aldığını da belirtildi.

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