Deplasmanda oynanan Sivasspor maçı için kar kış yağmur çamur demeden yollara dökülen taraftarlar neşeli bir şekilde gittikleri Sivas’tan boyunları bükük ayrıldılar. Mücadeleye saatler kala Yeni 4 Eylül Stadı’nda kendilerine ayrılan bölümleri tamamı ile dolduran Samsunspor’lu taraftarlar neşe içerisinde gittikleri karşılaşmanın bitiminde tribünleri üzüntülü bir şekilde terk ettiler. Sivasspor’la oynanan zorlu mücadelede Kırmızı-Beyazlı futbolculara 90 dakika boyunca destek veren taraftarlar ağır hava şartlarına aldırış etmeden Sivas yollarına döküldüler. Arma sevdalıları karlı yollara rağmen gittikleri kritik mücadelede büyük üzüntü yaşadılar.
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BOYNU BÜKÜK TERK ETTİLER
Kırmızı-Beyazlı taraftarlar neşeli bir şekilde kar kış demeden gittikleri zorlu Sivasspor deplasmanından boyunları bükük ayrıldı. Taraftarlar maçın bitiminde kendilerine ayrılan tribünleri üzüntülü bir şekilde terk etti
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