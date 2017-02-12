BOYNU BÜKÜK TERK ETTİLER

Kırmızı-Beyazlı taraftarlar neşeli bir şekilde kar kış demeden gittikleri zorlu Sivasspor deplasmanından boyunları bükük ayrıldı. Taraftarlar maçın bitiminde kendilerine ayrılan tribünleri üzüntülü bir şekilde terk etti

Deplasmanda oynanan Sivasspor maçı için kar kış yağmur çamur demeden yollara dökülen taraftarlar neşeli bir şekilde gittikleri Sivas’tan boyunları bükük ayrıldılar. Mücadeleye saatler kala Yeni 4 Eylül Stadı’nda kendilerine ayrılan bölümleri tamamı ile dolduran Samsunspor’lu taraftarlar neşe içerisinde gittikleri karşılaşmanın bitiminde tribünleri üzüntülü bir şekilde terk ettiler. Sivasspor’la oynanan zorlu mücadelede Kırmızı-Beyazlı futbolculara 90 dakika boyunca destek veren taraftarlar ağır hava şartlarına aldırış etmeden Sivas yollarına döküldüler. Arma sevdalıları karlı yollara rağmen gittikleri kritik mücadelede büyük üzüntü yaşadılar.