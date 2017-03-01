Boynu Kırılan Öğrenciyi 25 Metreden Acılar İçerisinden İndirdiler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Yüksekten İndirme ve Tahliye Tatbikatında boynu ve ayağı kırılan bir hastayı canlandıran öğrenci,...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Yüksekten İndirme ve Tahliye Tatbikatında boynu ve ayağı kırılan bir hastayı canlandıran öğrenci, 25 metreden aşağı acılar içinde indirildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Fakültesinde Yüksekten İndirme ve Tahliye Tatbikatı yapıldı. Tatbikatta 25 metreden Bilecik AFAD Arama Kurtarma Ekip Şefi Ercüment Diyar'ın kolları arasında aşağı inen Sağlık Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Sedanur Özkılıç'ın gerçek acı çekiyormuş gibi rol yapması görenleri hayrete düşürürken, bir anda herkes gerçekten bir şey oldu sandı.

"25 metreden öğrencilerimizi kazasız belasız bir şekilde indirmeyi tamamladık"

Bilecik AFAD Arama Kurtarma Ekip Şefi Ercüment Diyar, tatbikat hakkında bilgi vererek, "Şeyh Edebali Üniversitesinde yapmış olduğu yüksekten indirme tatbikatı vukuatsız olarak tamamlanmıştır. Burada yapmış olduğumuz hadise düşme sonucu askıda kalan öğrencileri bulunmuş oldukları zor ortamdan yukarıdan indirme taktiği ile indirdik. Görmüş olduğunuz gibi takriben 25 metrelik mesafeydi ve buradan öğrencilerimizi kazasız belasız bir şekilde indirmeyi tamamladık. Aşağıda UMKE ekibine teslim ettik. UMKE ekibi de gerekli sağlık muayenelerini yapmaya müteakip hastaneye sevk işlemlerini gerçekleştirdi. Tatbikatımız burada sona ermiştir her hangi bir vukuatımız yoktur" dedi.

"Etkinlikler bu hafta boyunca devam edecek"

Bilecik İl AFAD Mehmet Hayri Demirel ise; 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası sebebiyle tatbikat yaptıklarını belirtti. Demirel, "Bu tatbikatta boyun kırığı olan bir hastayı yüksekten sağlık ekiplerine teslim etmek adına alıyoruz ve sağlık ekiplerimizin müdahalesine bırakıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız etkinlikler bu hafta boyunca devam edecek. Öncelikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bir sergi açacağız. Malzeme tanıtımları yapacağız. Kredi ve Yurtlar Kurumunda ilkokul, ortaokul ve anaokullarında da etkinliklerimiz var. Anaokulu öğrencilerimize boyama kitapları dağıtacağız. Halkı bilgilendirmeye çalışarak etkinliklerimiz devam edecek" dedi.