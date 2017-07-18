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Bozayıları Sarıkamışlı Otelciler Besliyor

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Bozayıları Sarıkamışlı Otelciler Besliyor
Kars Sarıkamış'ta aç kalan bozayılar, Cıbıltepe Kayak Merkezinin bulunduğu oteller bölgesine indi.

Kars Sarıkamış'ta aç kalan bozayılar, Cıbıltepe Kayak Merkezinin bulunduğu oteller bölgesine indi. Ayıların karnını ise otelciler doyurdu.

Sarıkamış'ta aç kalan ayılar, kayak merkezini mesken tuttu. Akşamları iki yavrusuyla birlikte oteller bölgesine gelen bozayıya otel çalışanları yiyecek veriyor. Bozayı ve yavrularının oteller bölgesinde yiyecek araması ise an be an kameralara yansıdı.

"Önce tek geliyordu, şimdi iki yavrusuyla geliyor"

Geçtiğimiz yıl bozayının tek başına oteller bölgesine geldiğini ifade eden otel çalışanı Burcu Öztürk, "Yaklaşık 1,5 yıldır biz bu ayıya bakıyorduk. Önceden tek geliyordu, yiyecek veriyorduk. Şuan ise iki tane yavrusu var. Yine geliyor biz yiyecek veriyoruz ve gönderiyoruz. Sarıkamış ayılarıyla meşhur oldu. Gelen misafirlerimiz bile ilk önce ayıları soruyorlar" dedi.

Otel çalışanı Mehmet Saraçoğla'da, "Bir ayımız vardı hemen hemen akşam çöpe gelir, çöpte kendisini beslerdik. Şimdi iki tane de yavrusu oldu. Yavrularına bakmaya başladı. Otele gelen misafirlerimiz girişte hemen sorarlar ayılar ne zaman gelir. Ne zaman görebiliriz? Diye her akşam ayılar burada çöpe gelirler. Biz de onları besleriz. Bu aralar zarar verdiklerini hiç duymadık. Zarar vermiyorlar biz de besliyoruz. Çok değişik bir durum. Ayıları insanlar görmek için neredeyse sıraya giriyorlar" diye konuştu.

Öte yandan her akşam oteller bölgesine gelen anne bozayı ve yavruları, bir süre çevrede besleniyor. İnsanlardan rahatsız olmayan ayıları oteller bölgesinde karınlarını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Bozayıları Sarıkamışlı Otelciler Besliyor

Bozayıları Sarıkamışlı Otelciler Besliyor

Bozayıları Sarıkamışlı Otelciler Besliyor

Bozayıları Sarıkamışlı Otelciler Besliyor

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