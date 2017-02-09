  • BIST 88.830
  • Altın 146,268
  • Dolar 3,6908
  • Euro 3,9358
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Bozbağ: 'Bir kulübü borçlandırmak kolay ama..'

»
Bozbağ: 'Bir kulübü borçlandırmak kolay ama..'
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Başkanı Mustafa Bozbağ, Orduspor'u örnek göstererek, bir kulübü borçlandırmanın kolay olduğunu ancak başarısızlık durumunda işlerin kötüye gidebileceğini vurguladı.

Giresunspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıklamalarda bulunan Bozbağ, “Bir takımı Süper Lig'e çıkaracağım diye kulübü borçlandırmak, senet yazmak kolay ama ya şampiyon olamazsan ne olacak? Ben geldiğimde Orduspor Süper Lig'deydi, bugün nerede? Komşumuz, üzülerek söylüyorum kapanmama mücadelesi veriyor” dedi.

GİRESUNSPOR CİDDİ BİR ATILIM İÇİNDE 
Lige ümit ettikleri şekilde başladıklarını belirten Bozbağ, “Camiamızın arzu ettiği şekilde giriş yaptık. Peşinden ara geldi. Çalışma şartlarının zorluğundan takımı Antalya’ya götürdük. Antalya'da çalışan 5-6 takımdan biriydik. Kamp süreci çok mükemmel geçti. Hazırlık maçını çok önemsemiyorum. Öncelikle Giresunspor Kulübü her yönüyle çok ciddi bir atılım içerisinde. Şahsım, 15 tane yönetim kurulu arkadaşım bugüne kadar bizde görev yapmış arkadaşlar çok özverili çalışarak çok sıkıntılar çekerek bugünlere çok şükür geldik. Bu bütün şehrin birlik beraberlik içerisinde bunu başardık. Türkiye’nin en az bütçeli ikinci takımıyız. Bizim altımızdaki takım küme düşmeme mücadelesi veriyor, biz Süper Lig kovalıyoruz. Bunlar kolay işler değil. Zaman zaman eleştiriliyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Bir takımı Süper Lig'e çıkaracağım diye kulübü borçlandırmak, senet yazmak kolay ama ya şampiyon olamazsan ne olacak? Ben geldiğimde Orduspor Süper Lig'deydi, bugün nerede? Komşumuz, üzülerek söylüyorum kapanmama mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

PARAMIZA GÖRE HAREKET EDİYORUZ
Biz varken Giresunspor parasına göre hareket edecek” diyen Bozbağ, “10 bin lira prim veren yönetim küme düşmek istemiyor herhalde. Biz ne gerekiyorsa hangi şartlarımız varsa o şartlara göre hareket ediyoruz. Gururla söylüyorum 2. ligdeki takımla herkese meydan okuyoruz. Hüsamettin, Özgür, Onur, Berkan savunma dört sene önceki savunma. Takdir eden gören görüyor zaten olumlu eleştirilere kalbimizin en derininde değerlendiriyoruz, tartışıyoruz. Bazen farklı sesler de çıkıyor, bunlar çıkacak. Ama Giresunspor’u Türkiye konuşuyor. Futbol camiası konuşuyor. Nazar oluyor mu, oluyor. Doksan artıda top girmiyor, bazen gol yiyoruz. Bazıları diyor ki Bozbağ bizlerle ilgileniyor. Ben ailemle ilgilenemiyorum. Ben ayın 20 günü Ankara’dayım. Arkadaşlarım gece 12’de kulüpten çıkıyor. Her günümüz her dakikamız bu takıma nasıl kaynak buluruz, burası nasıl kurumsal hale gelir onun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

GİRESUNSPOR İÇİN PİYANGO VE GECE DÜZENLENECEK 
Giresunspor’a gelir sağlamak için piyango veya gece düzenlemek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Bozbağ, “Önümüzdeki günlerde bir piyango veya gece düzenlemeyi düşünüyoruz. Ciddi ikramiyeler veren hem bileti alanlara hem de çekiliş sırasında herkesin gururlanacağı bir görsel şölen için çalışmalarımız sürüyor. Benim oturduğum mevki, arkadaşlarımın oturduğu mevki gelip geçici. Biz de bu görevi haysiyetimizle şerefimizle vereceğiz. Çok soruluyor ben de bunalıyorum. Ben kongrede ne söylediysem arkasındayım. 5 sene önceki konuşmalarım kulübün sitesinde halen duruyor. Orada ne dediysek Allah bize bunları hep nasip etti” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsunspor için dev organizasyon09 Şubat 2017 Perşembe 07:15
  • 65 BİN BİLET SATILDI... HAYDİ SAMSUN SEVDALILARI09 Şubat 2017 Perşembe 07:00
  • UYUM SORUNU AŞILDI09 Şubat 2017 Perşembe 07:00
  • ‘HERKESİN SORUMLULUĞU VARDIR’08 Şubat 2017 Çarşamba 18:01
  • Vodafone’a tepki yağıyor08 Şubat 2017 Çarşamba 18:00
  • DUYGULANDIRAN ZİYARET08 Şubat 2017 Çarşamba 17:52
  • KÜÇÜKLERİN BÜYÜK MÜCADELESİ08 Şubat 2017 Çarşamba 17:48
  • Taraftarlar isyanda08 Şubat 2017 Çarşamba 17:47
  • ÖZYURT ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI08 Şubat 2017 Çarşamba 17:12
  • Samsunspor'un tarihi yazılıyor08 Şubat 2017 Çarşamba 16:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti