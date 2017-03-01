Bozbey: “Bizden Yenilikçi Projeler Bekleniyor”

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yenilikçi anlayışı sürdürülebilir hale getirmek için belediye bünyesinde kurulan Nilovasyon Grubu ile öğle...

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yenilikçi anlayışı sürdürülebilir hale getirmek için belediye bünyesinde kurulan Nilovasyon Grubu ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Misi Kamp Karavan Tesisleri'ndeki yemekte konuşan Başkan Mustafa Bozbey, insan hayatını olumlu etkileyen projelerin İnovasyon Merkezi'nde üretileceğinin altını çizdi. Bozbey, "Nilüfer'de insana dokunan projeleri inovasyon ekiplerinin oluşturacağı bir anlayışla sunma imkânını elde edeceğiz. İnsanlar artık olağan projeleri değil, farklı projeleri bekler durumda. "Nilüfer ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" diye sorduklarında insanların aklına yenilikçi projeler geliyor. Bence bu tarz projelerin üretileceği yer Nilüfer İnovasyon Merkezi'dir. Gönüllü olarak bu ekibin içinde yer aldığınız için teşekkür ediyorum. Hedefimiz insanlara daha farklı projelerle hizmet etmek, Nilüferlileri gülümsetecek, keyifli kılacak projeleri ortaya çıkarıp sunmak" diye konuştu.

Nilovasyon Grubu, yapılan çalışmalar hakkında Başkan Bozbey'e bilgi verdi.