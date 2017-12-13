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Bozbey: “Demokrasiyi Yerelden Güçlendiriyoruz”

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Bozbey: “Demokrasiyi Yerelden Güçlendiriyoruz”
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, demokrasiyi yerelden güçlendirme konusunda Türkiye'de öncü olduklarını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, demokrasiyi yerelden güçlendirme konusunda Türkiye'de öncü olduklarını söyledi.

İsveç Belediyeler Birliği tarafından organize edilen "SymbioCity Yaklaşımıyla Sürdürülebilir Kentsel Gelişmenin ve Yerel Demokrasi'nin Gelişmesi" konulu eğitim programının dördüncü aşaması Nilüfer'de gerçekleştirildi. İki gün süren eğitime Nilüfer Belediyesi, Muğla Belediyesi, Ukrayna'dan Ivano-Frankivsk ve Khmelnitsky belediyeleri ile İsveç'ten gelen heyet katıldı. Eğitimde, proje kapsamında yapılan çalışmalar ele alınarak, atölye çalışması yapıldı.

İsveç heyeti ve eğitime katılanlar, Nilüfer Belediyesi'nin katılımcılık anlayışıyla hayata geçirdiği Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB), Dernekler Yerleşkesi ile Halk Evi'ni de ziyaret etti. Heyet, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan ile de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan Bozbey, demokrasiyi yerelden güçlendirme hususunda Türkiye'de öncü olduklarını söyledi. Nilüfer Belediyesi olarak demokrasi, katılımcılık, özgürlük, sosyal belediyecilik, eşitlik ve vicdan ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, mahalle komiteleri, Halk Evi, dernekler yerleşkesi, BAOB ve Anadolu Arastası'nın bu çabanın ürünleri olduğunu belirtti.

İsveç Yerel Demokrasi Merkezi'nin, şehirlerin daha katılımcı ve ekolojik tasarlanması için hazırlanan SymbioCity eğitim programı, vatandaşların ve diğer paydaşların uygulama imar plan süreçlerine katılmalarını sağlayarak, en doğru kararın alınmasını hedefliyor.

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