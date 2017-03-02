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Bozbey: “Gelecek 50 Yılın İhtiyaçlarını Öngörmemiz Gerekiyor”

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Bozbey: “Gelecek 50 Yılın İhtiyaçlarını Öngörmemiz Gerekiyor”
Nilüfer Belediyesi, CHP Genel Merkezi tarafından desteklenen, kent hayatını kolaylaştırmayı, bilgiye dayalı hizmet sunumunu ve vatandaşların yönetime...

Nilüfer Belediyesi, CHP Genel Merkezi tarafından desteklenen, kent hayatını kolaylaştırmayı, bilgiye dayalı hizmet sunumunu ve vatandaşların yönetime katılmasını hedefleyen "4. Akıllı Kentler Çalıştayı"na ev sahipliği yapıyor.

Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği'ne üye Türkiye genelinde 15 belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda akıllı kentlerin nasıl dizayn edilebileceği ele alındı. Açılış konuşmasını yapan Mustafa Bozbey, "akıllı kent kavramını öne çıkarmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız ya da yönettiğimiz şehrin dünyanın en yaşanılan kentlerinden biri olmasını arzu ediyorsak, yönetim bilgi sistemlerini, coğrafi bilgi sistemlerini, mobil uygulamaları ve vatandaş odaklı etkileşimli uygulamaları mutlaka iyi sunmak zorundayız. Gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yaşayabileceği akıllı kentleri daha şimdiden oluşturmak ve gençlere, geleceğin nesillerine aktarmak gibi bir sorumluluğa sahibiz" dedi.

Sosyal demokrat belediyelerin bu günü değil gelecek 50 yılı planlaması gerektiğine vurgu yapan Bozbey, "Kentlerin var olan altyapılarının şu an nasıl kullanıldığı değil, gelecek 50 yıl içerisinde vatandaşların ne tür altyapılara ihtiyaç duyacağını öngörmemiz gereklidir. Günümüzde kentlerde yaşayan kişilerin sayısının artmasıyla çevresel değerlerin korunması, kentsel hizmet kalitesinin artırılması ve yaşam kalitesinin sağlanabilmesi ölçütleri de bence önemsenmesi gereken değerler arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

CHP Yerel Yönetim Birim Temsilcisi Prof. Dr. Tarık Şengül de 2 gün sürecek Akıllı Kentler Çalıştayı'nın sonucunda sosyal politikalar alanında yapılması gerekenlerin ve sosyal demokrat belediyelerin uygulamış oldukları projelerin Sosyal Politikalar Yönetmeliği halinde iki kitap olarak basılacağını söyledi.

Bozbey: “Gelecek 50 Yılın İhtiyaçlarını Öngörmemiz Gerekiyor”

Bozbey: “Gelecek 50 Yılın İhtiyaçlarını Öngörmemiz Gerekiyor”

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