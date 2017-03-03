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Bozbey, Gençleri Nilüfer İnovasyon Merkezi’ne Davet Etti

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Bozbey, Gençleri Nilüfer İnovasyon Merkezi’ne Davet Etti
Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen 12. Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi'nin açılışına katılan Nilüfer...

Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen 12. Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi'nin açılışına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, proje üretmek isteyen genç beyinleri Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde birlikte çalışmaya davet etti.

Başkan Mustafa Bozbey, Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen 12. Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi'nin açılışına katıldı. Bu yıl teması "Sanayi Oyunları" olan zirvenin açılış konuşmasını yapan Mustafa Bozbey, gençlere verdikleri değere değindi. Başkan Bozbey Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarını anlatırken, yeni kurulan Nilüfer İnovasyon Merkezi hakkında da bilgi verdi. Mustafa Bozbey, proje üretmek isteyen genç beyinleri yenilikçi projelerin geliştirileceği Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde birlikte çalışmaya davet etti.

Başkan Bozbey, "Topluma yönelik projelerimizi üretirken ve geliştirirken hep sizlerle birlikte hareket etme isteğindeyiz. Sizler yenilikçi, özgün ve yaratıcı çözümleri üretmek konusunda toplumun diğer kesimlerine göre her zaman bir adım öndesiniz. Sosyal, çevre, kültürel ve ekonomik alanlarda projeler üretmek için katkılarınız çok önemli. Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde sizlerle meslektaş olan, endüstri mühendisi arkadaşlarımız da görev yapıyor. Onlarla iletişime geçin, toplum için projeler üretin. Geleceği sizlerle daha umutlu, daha güzel hayal ediyorum. Nilüfer Belediyesi olarak sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Üniversite öğrencilerine her anlamda destek olmak istediklerini kaydeden Mustafa Bozbey, "Ne yazık ki öğrencilerle olan iyi ilişkilerimizi üniversite yönetiminden kaynaklanan çeşitli nedenlerden dolayı sağlayamıyoruz. Bundan her birinizin olumsuz etkilendiğini yakından biliyorum. Kampusta çorba ikramımızla ilgili yaşadığımız engellemeyi biliyorsunuz. Bu hizmetimizi Görükle'de devam ettiriyoruz ama yerleşkeye artık giremiyoruz. Şimdi de Uludağ Üniversitesi'ne koymak istediğimiz bisiklet istasyonlarına, yer bizim olmasına rağmen üniversite yönetimi izin vermiyor. Bu çalışmayla, bisikletle ulaşımla ilgili sizlerden gelen taleplere yanıt vermeyi amaçlamıştık. İki farklı noktada toplamda 50 akıllı bisiklet kapasiteli istasyonlarımızla, yani bilinen adıyla Nilespit projemizle, hizmet sunacaktık. Hatta istasyonumuzun birinin yüzde ellisini tamamladık. Bu konuyla ilgili hukuki süreç devam ediyor" dedi.

Üniversiteli gençlere ücretsiz olarak hizmet veren çamaşırhane, Giymiyorsan Giydir, ÜniSporFest gibi projelerden bahseden Bozbey, gençlerle ilgili yürütülen bütün proje ve faaliyetlerde onların seslerini duyurmak için Görükle'de Nilüfer Gençlik Ofisi'ni kurduklarını belirtti.

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