Bozbey Öğretmenleri Yalnız Bırakmadı

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulları ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulları ziyaret etti.

Başkan Mustafa Bozbey, Alaaddinbey Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Görükle Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu, Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İrfaniye İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. İrfaniye İlk ve Ortaokulu ziyaretinde Nilüfer Kaymakamı Avni Oral ile Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi de yer aldı. Ziyaretler sırasında Başkan Bozbey öğretmenlerle sohbet ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenlerin sorunlarını bildiklerini ve çalışma şartlarının daha iyi olacağına inandığını kaydeden Başkan Bozbey, "Öğretmenlik çok kutsal meslek. Öğretmenlerin standartları yükseltilmeli. Eğitim her şeyin başıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de eğitime önem veren dünyadaki en önemli liderlerden biridir. Yaptığınız mesleğin kutsallığını kelimelerle ifade etmek zor. Sizlerin vereceği eğitim gelecekte bu ülkenin değerini ve gücünü ortaya koyacaktır. Ben bu anlamlı gününüzü yürekten kutluyorum" dedi.

Başkan Bozbey ziyaretler sırasında okul idarecilerine çiçek verdi, Nilüfer Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki okullarda yaklaşık 10 bin öğretmene, 2017 yılının yazarı seçilen Orhan Kemal'in Cemile adlı kitabını armağan etti.