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Bozbey Veteriner İşleri Personeliyle Buluştu

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Bozbey Veteriner İşleri Personeliyle Buluştu
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Veteriner İşleri Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda buluştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Veteriner İşleri Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda buluştu.

Başkan Mustafa Bozbey, her hafta cuma günü sabah kahvaltısını personeliyle birlikte yapıyor. Bozbey, çalışan memnuniyetini artırmak, kurum içi iletişimi güçlendirmek için Veteriner İşler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilen kahvaltıda Başkan Bozbey, personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni 2003 yılında Türkiye'ye örnek olarak açtıklarını hatırlatan Bozbey, "Sizlerin ne denli başarılı hizmetler ürettiğinizi biliyor ve yakından takip ediyorum. 2003 yılında bu tesisi açarken Türkiye'ye örnek bir tesis olarak hizmete sunmuştuk. Bunun üzerine başka tesisler mutlaka yapılmıştır, ama yine de bizim tesisimiz hem hizmet, hem de mekan yönüyle örnektir. Birçok belediye örnek alarak benzerini yapmaya çalışıyor" dedi.

Zaman zaman kurum içerisinde art niyetli kişiler tarafından olumsuzluklar yaşandığına dikkat çeken Bozbey, "İnanıyorum ki bundan sonra bunları yaşamayız. Bu tür insanlar maalesef ne hayvan sever olarak değerlendirilebilir, ne de bu kurumda çalışan olarak içimizde yer almaları istenebilir. Bizler birbirimizle dayanışarak, konuşarak, varsa hatalarımız onları paylaşarak buradaki hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gerçekten güzel işler yapıyorsunuz. Her ne kadar bazı eleştiriler olsa da Veteriner İşler Müdürlüğümüz gerçekten çok önemli işlere imza atıyor. Hatta bazı belediyelerin kahrını dahi çekiyor. Bir çok belediyenin maalesef bizim bölgemize getirip köpekleri bırakması ve bazı hizmetleri yapmamasından dolayı bizler bunu yapmak zorunda kalıyoruz, yapıyoruz da. Biz Nilüfer'iz, farklıyız. İlave projelerle birlikte nasıl ki her canlının gülümsemesini istiyorsak, kedilerin de, köpeklerin de, kuşların da Nilüfer'de gülümsemesini arzu ediyoruz. Bu konuda çaba gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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