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Bozcaada’da Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

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Bozcaada’da Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
Çanakkale'de, Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de, Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu gece ve yarın Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan Bozcaada'dan saat 22.00 ve 07.15'deki, Geyikli'den saat 23.00 ve 08.00'deki seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

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