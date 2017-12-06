Bozdağ: “Abd Başkanı Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıma Ve Abd’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Kararı,türkiye Açısından Kabul Edilemez Ve Yok Hükmünde Bir Karardır.”