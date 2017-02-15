Bozdoğan’ın Sorunları Aydın’da Konuşuldu

AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın'a gelerek Bozdoğan'ın sorunlarını kurum müdürleri ile görüştüler.

AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın'a gelerek Bozdoğan'ın sorunlarını kurum müdürleri ile görüştüler. Adnan Menderes Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Kültür İl Müdürlüğü ziyaret edilerek Bozdoğan'ın sorunları masaya yatırıldı.

AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu, Bozdoğan'ın önde gelen sorunları için il bazında kurum müdürleri ile görüştüklerini ifade ederek, "Kurum il müdürlerimiz ile Bozdoğan'ın sorunlarını çözmek için fikir alışverişinde bulunduk. Müdürlerimiz de bizleri kırmayarak, ilçemizin sorunları ile yakından ilgilendiler. Sorunların çözümü konusunda ortak hareket ederek, Bozdoğan'ı daha güzel yaşanabilir bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Dertlerimiz ile dertlenen kurum müdürlerimize ve yetkililerine teşekkür ediyorum " dedi.

İlk olarak Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ile görüşen AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu'nun işleyişi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu'na önümüzdeki dönem yeni bölümler kazandırılması ve buna bağlı olarak öğrenci sayısının arttırılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al ile makamında görüşen Bozoğlu ve beraberindeki heyet, Büyükşehir yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki imar durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

DSİ Bölge Müdürlüğü ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nü de ziyaret eden heyet buradaki görüşmelerinde olumlu geçtiğini belirtti.