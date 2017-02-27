'Bozkurt işareti yakıştı'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir defa, Başbakanın bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Twitter hesabından, Hocalı katliamının 25'inci yılı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Hepimizin kalbi Hocalı'da atıyor ve işgalin bitmesi için Türklüğün vicdanı sabrediyor, gün sayıyor. Hocalı şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, milletçe bu acının alacaklısı olduğumuzu, 1992'deki caniliğin unutulmayacağını ifade ediyorum" dedi.

EVET MÜHRÜNÜ BASACAĞIZ

MHP Lideri Bahçeli, "Bir defa, Başbakanın bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır. Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı? Sayın Yıldırım, siyasi zerafet ve hoşgörü kapsamında bozkurt yapıyorsa, bunu saygı, takdir ve tebrikle karşılamak asıl ve esastır. 'Evet' diyerek yeni bir bozkurt destanı yazacağız. 'Mürüvvete endaze olmaz' inancıyla adam gibi, bozkurt ruhuyla evet mührünü basacağız. Bozkurt yapmak ilk bakışta hiç kimseyi MHP'li, ülkücü yapmaz; ama en azından dürüst ve içtense milli ve yerli olduğunu kanıtlar."