'Bozkurt'lu yürüyüş

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Olcay Kılavuz ve teşkilatın Türkiye'nin 81 ilinden gelen mensupları, "Doğumunun 100. yılında Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ve Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılavuz, teşkilat mensuplarını Türkeş'in Beştepe'deki kabrine gelişlerinde karşıladı. Kılavuz ve beraberindekiler, Türkeş'in kabri başında dua ederek, kabre karanfil bıraktı. Daha sonra Kılavuz ve 81 ilden gelen teşkilatı mensuplarınca, Alparslan Türkeş Meydanı'ndan Anıtkabir'e "Türk Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi. Anıtkabir'in avlusunda toplanan Kılavuz ve beraberindekiler, merdivenleri "bozkurt" işareti yaparak çıktı. Heyet, Atatürk'ün mozolesi başında saygı duruşunda bulunarak, karanfil bıraktı. Ardından Kılavuz ve beraberindekiler kurultayın yapılacağı Ankara Arena'ya yürüyüşe geçti. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. HHALK