  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C

'Bozkurt'lu yürüyüş

»
'Bozkurt'lu yürüyüş
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Olcay Kılavuz ve teşkilatın Türkiye'nin 81 ilinden gelen mensupları, "Doğumunun 100. yılında Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ve Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılavuz, teşkilat mensuplarını Türkeş'in Beştepe'deki kabrine gelişlerinde karşıladı. Kılavuz ve beraberindekiler, Türkeş'in kabri başında dua ederek, kabre karanfil bıraktı. Daha sonra Kılavuz ve 81 ilden gelen teşkilatı mensuplarınca,  Alparslan Türkeş Meydanı'ndan Anıtkabir'e "Türk Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Anıtkabir'in avlusunda toplanan Kılavuz ve beraberindekiler, merdivenleri "bozkurt" işareti yaparak çıktı. Heyet, Atatürk'ün mozolesi başında saygı duruşunda bulunarak, karanfil bıraktı. Ardından Kılavuz ve beraberindekiler kurultayın yapılacağı Ankara Arena'ya yürüyüşe geçti. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

HHALK

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bunlara nasıl Müslüman deriz25 Kasım 2017 Cumartesi 22:00
  • Şiddetten kurutulmak zorundayız25 Kasım 2017 Cumartesi 20:45
  • 2017'de 2 bin 298 kadına şiddet vakası25 Kasım 2017 Cumartesi 17:24
  • Usta o soruları paylaştı25 Kasım 2017 Cumartesi 17:10
  • Son dakika: İstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecek25 Kasım 2017 Cumartesi 12:35
  • ABD'den son açıklama! Görüşmenin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2017 Cumartesi 11:27
  • İYİ Parti’de 6 ilçe başkanı belli oldu24 Kasım 2017 Cuma 23:00
  • Her öğretmene birer maaş ikramiye verelim24 Kasım 2017 Cuma 22:30
  • Kılıçdaroğlu'na 1.5 milyonluk tazminat davası24 Kasım 2017 Cuma 20:45
  • Sayan: Kılıçdaroğlu özür dilemeli24 Kasım 2017 Cuma 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti