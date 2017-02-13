Bozokspor, Nilüfer Belediyespor’u Eli Boş Gönderdi

Hentbol Erkekler Süper Ligi'n 17. haftasında sahasında Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor'u ağırlayan Yozgat Bozokspor, karşılaşmayı 20-18 üstün tamamladı.
Rıza Kayalap Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Yozgat Bozokspor 11-9 önde bitirdi.
İlk yarıda olduğu gibi maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Yozgat Bozokspor, rakibini 20-11 mağlup ederek puanını 16'ya çıkardı. Yozgat deplasmanından eli boş dönen Nilüfer Belediyespor ise 15 puanda kaldı.
Yozgat Bozokspor gelecek hafta ligin güçlü ekiplerinden Aziziye Belediyesi Termalspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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