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Bozova Kaymakamı Göker’den Pursaklar Belediyesine Ziyaret

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Bozova Kaymakamı Göker’den Pursaklar Belediyesine Ziyaret
Şanlıurfa'nın Bozova Belediyesine kayyum olarak atanan Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i makamında ziyaret ederek...

Şanlıurfa'nın Bozova Belediyesine kayyum olarak atanan Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Zekeriya Göker, Ankara'ya gelerek Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i ziyaret etti. Bozova Belediyesine kayyum olarak atanan Göker, Başkan Çetin'in tecrübelerinden faydalanmak için istişarelerde bulundu. Başkan Selçuk Çetin, bölge halkının en iyi şekilde hizmet alması gerektiğini belirterek, Pursaklar Belediyesinin çalışmalarını anlattı.

Yapılan istişareler neticesinde Pursaklar Belediye Meclisinin de onayı alınarak, Pursaklar Belediyesinin tecrübeli personeli Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Zekeriya Göker'e yardımcı olacak. Tarihi, kültürel, sosyal ve alt yapı alanlarında tecrübe paylaşımı yapılacak.

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