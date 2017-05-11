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Bozova Spor Kompleksi Açılıyor

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Bozova Spor Kompleksi Açılıyor
Büyükşehir Belediyesi, Bozova, Yaylak Spor kompleksini hizmete açıyor ve Bozova Kent Parkının temelini de atıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Bozova, Yaylak Spor kompleksini hizmete açıyor ve Bozova Kent Parkının temelini de atıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi her ilçeye eşit hizmet anlayışı ile fiziki ve sosyal belediyecilik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçelerde yürütülen sıcak asfalt, sathi asfalt, prestij cadde uygulaması, kilitli parke döşeme işi, kaldırım, semt pazarı, semt sahası, kültür merkezi ve diğer fiziki ve sosyal faaliyetlerle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal ve spor faaliyetlerinin yapabileceği yatırımları da yapmaya devam ediyor.

Bozova kent parkının temeli atılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Bozova merkezde 28 bin metrekarelik Kent Parkının resmi temelini törenle atacak. Park içerisinde, Spor sahası, koşu parkuru, spor alanları, meydan, oyun grubu, oturma birimleri ve kamelyalar yer alacak. Yine ilçede yapımı tamamlanan spor kompleksinin açılışı ile Bozova Kent Parkının temel atma töreni 12 Mayıs Cuma günü saat 10:00'da Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin katılımıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünün yanında gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaylak Kırsal mahallesinde yapımında sona gelinen spor kompleksi ise saat 13.30'da Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin katılımıyla açılacak.

İlçede yapılacak açılış ve temel atma törenine Başkan Çiftçi, Tüm Bozovalıları davet etti.

Bozova Spor Kompleksi Açılıyor

Bozova Spor Kompleksi Açılıyor

Bozova Spor Kompleksi Açılıyor

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